Эксперт по этикету Свежакова назвала лучший вариант букета на День учителя

Фото: 123RF/fesenko

Цветы в корзине – оптимальный подарок преподавателям на День учителя. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

Ежегодно 5 октября отмечается профессиональный праздник педагогов – День учителя. Поскольку это достаточно статусная и консервативная профессия, лучше всего дарить более официальные букеты, уверена специалист.

"К примеру, розы – это более официальные, деловые цветы, чем полевые ромашки", – указала эксперт.

В свою очередь, выбирая между обычными букетами и цветами в корзине, стоит отдать предпочтение второму варианту.

"Цветы в корзине удобно хранить: учителю не нужно будет искать вазу, чтобы куда-то их поставить", – отметила Свежакова.



Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям Если мы говорим про мужчин, то сейчас есть тренд на съедобные букеты. Это колбасные, мясные изделия, которые упаковываются в букет, как цветы. Для женщин тоже есть варианты – например, букет из клубники в шоколаде или цветы из зефира.

Однако на День учителя можно дарить не только универсальные подарки.

"Если мы знаем, что у учителя есть хобби, увлечение, может быть, он что-то коллекционирует, то лучше всего дарить подарки, исходя из предпочтений человека вне зависимости от праздника", – добавила специалист.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 22% россиян в детстве мечтали стать учителем. Эта профессия оказалась на втором месте по популярности после врачей (24%). Еще 18% опрошенных признались, что их привлекала карьера актера, а 14% хотели быть художниками.