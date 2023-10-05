Популярный педагог: каких звезд шоу-бизнеса можно поздравить с Днем учителя

В России 5 октября отмечают День учителя – профессиональный праздник работников сферы образования. Некоторых звезд отечественного шоу-бизнеса можно смело поздравить с этой датой. До начала творческой карьеры они так или иначе были связаны с педагогикой. Рассказываем, какие знаменитости могли стать учителями.



"Мои ученики подтягивались на балл"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Комик Павел Воля в 2001 году окончил Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского госуниверситета по специальности "учитель русского языка и литературы". Шоумен признается, что выбрал такое образование вовсе не из-за желания сеять разумное, доброе и вечное. Дело в том, что в его родной Пензе не было большого выбора престижных вузов – только политехнический и педагогический.

У Воли имелись проблемы с точными науками, поэтому он предпочел второй вариант. Во время учебы юморист даже успел попрактиковаться в школе, преподавая русский язык и литературу.

"И делал это с удовольствием, причем во всех классах, начиная с пятого и заканчивая одиннадцатым", – рассказывал Воля в интервью журналу "Атмосфера".





Павел Воля телеведущий Во время моих практик все ученики подтягивались на балл. И происходило это не из-за того, что я ставил завышенную оценку. Просто ребята у меня учились.

Несмотря на такие успехи, после университета Павел Воля переехал в Москву, чтобы строить творческую карьеру.



"Не нашел силы поступить в театральный"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Шоумен Тимур Родригез в 2001 году окончил тот же вуз, что и Павел Воля. Однако, в отличие от коллеги по сцене, он обучался на факультете иностранных языков. Педагогическая карьера у Родригеза не сложилась – душа больше лежала к творчеству. Он не особо хотел связывать свою жизнь с преподаванием, а иностранный язык выбрал, потому что побоялся поступать в театральный.





Тимур Родригез певец Дело в том, что я очень любил английский язык и люблю его до сих пор. Я не нашел в себе силы приехать попробовать поступить в театральный университет и сказал, что буду учиться на инязе.

В итоге диплом учителя французского и английского языков артисту в работе так и не пригодился. После учебы Родригез отправился покорять Москву, где смог добиться признания публики.



Не сдружился с учениками

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/andreychadov

Актер Андрей Чадов всегда знал, что свяжет жизнь с творчеством, но в театральный вуз поступил не сразу – ему не хотелось идти туда без своих товарищей. Артист решил подождать год до их выпуска, а чтобы скоротать время и подзаработать денег, устроился в школу преподавателем физкультуры. Однако Чадов не смог влиться в педагогический коллектив и подружиться с учениками, поэтому решил уволиться спустя полгода.

После неудачного опыта в школе он преподавал хореографию детям, а затем исполнил свою мечту и поступил в Щукинское училище.



"Это было тяжеловато"

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/apollonov_ag

У певца Андрея Григорьева-Аполлонова, которого многие знают как рыжего из "Иванушек", есть не только профильное образование, но и опыт работы по специальности. Сам он родился в Сочи. После девятого класса там же решил поступить в педучилище по профилю "учитель младших классов". В 18 лет он целых четыре месяца преподавал в школе. В одном из интервью артист признавался, что это время далось ему непросто.





Андрей Григорьев-Аполлонов музыкант Это было тяжеловато моему 18-летнему необузданному творческому нраву. Я поработал и понял, что это не мое – просыпаться в шесть утра и проверять тетрадки.

В итоге Григорьев-Аполлонов написал заявление на увольнение и объяснил директору, что хочет связать свою жизнь с творчеством.

