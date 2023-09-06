Каких знаменитостей можно поздравить с международным Днем рыжих

В среду, 6 сентября, отмечается День рыжих. Цель праздника – поддержать людей с необычным цветом волос, которые нередко сталкиваются с предубеждениями со стороны окружающих. Москва 24 изучила биографии российских и зарубежных знаменитостей с огненной шевелюрой. Рассказываем, почему Эд Ширан извинялся перед фанатами за цвет волос, как Анастасия Стоцкая перекрасилась в рыжую и какое прозвище дали в детстве Андрею Григорьеву-Апполонову.



"Быть странным – это хорошо"

Фото: AP Photo/Invision/Charles Sykes

Британский певец Эд Ширан в школе был идеальным объектом для насмешек. Над ним издевались из-за ярко-рыжего цвета волос, больших очков и заикания. По словам артиста, он ежедневно плакал от обиды и с особой страстью ненавидел начальную школу. Но с возрастом Ширан принял свою необычную внешность и начал ее ценить.





Эд Ширан британский певец Я всегда выглядел немного причудливо, и мне неособенно везло с девочками. Но потом я начал заниматься музыкой, и на каждом выступлении меня узнавали как "того рыжего парня с маленькой гитарой". <...> И внезапно ты начинаешь привлекать все больше и больше внимания, потому что ты запоминаешься людям. Я всегда говорю детям, что быть странным – это хорошо.

Несколько лет назад для съемок клипа на песню Bad Habits музыкант изменил своему фирменному стилю. Он предстал в непривычном образе – блондином, за что после решил извиниться. "Я был блондином на протяжении всех трех дней съемок. Прошу прощения у всех рыжих людей, этого больше никогда не повторится", – написал он в своих соцсетях.



"Мужчины стали обращать внимание"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мало кто знает, но огненный цвет волос певицы и звезды мюзиклов Анастасии Стоцкой не ее родной. Рыжая копна – результат экспериментов во время поиска своего стиля. По словам артистки, она родилась с черным цветом волос, которые затем немного посветлели и стали русыми.

В 18 лет Стоцкая решила сменить имидж. Она купила в переходе метро краску рыжего цвета, а также отстригла челку. "Покрасилась в рыжий, все мужчины стали обращать на меня внимание", – рассказывала она журналистам.

На этом эксперименты певицы не закончились. Например, она решила вернуть темный оттенок, когда вынашивала второго ребенка. "После поняла, что все-таки рыжий – мой цвет и больше не стала экспериментировать", – пояснила Стоцкая.



"Рыжая радость"

Певца Андрея Григорьева-Апполонова большинство знает как рыжего из "Иванушек". Яркий цвет шевелюры всегда выделял его на фоне других участников коллектива. По словам артиста, в детстве старшая сестра дала ему прозвище РыРа – сокращенно от "рыжая радость". В детские годы цвет волос практически не доставлял певцу проблем. Однако иногда звезде все же доставалось от одноклассников, которые наделяли его не самыми лестными эпитетами.





Андрей Григорьев-Апполонов певец А так, Рыжий – это мое второе имя. Я всю жизнь так прожил. И дома, и в школе. И все мои старинные друзья, с которыми я дружу больше десяти лет, они меня до сих пор зовут Рыжий. Нормально.

Вместе с тем Григорьев-Апполонов не согласен с утверждением, что все рыжие являются бесстыжими. "Нет! Я вот очень совестливый! Всегда очень переживаю за все, за что даже необязательно переживать", – признался артист.



"Другой цвет не для меня"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певица Юлия Савичева после выступления на Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе поделилась с журналистами, что менять свой цвет волос не собирается. По словам артистки, на эстраде и так слишком много блондинок, а вот рыжие в дефиците.

"Одни блондинки, по-моему! А рыжие где? Вот я же рыжая, веснушки, зеленые глаза – другой цвет не для меня", – пояснила Савичева.

Звезда рассказала, что уже перекрашивалась для съемок в кино. Но "это не я", подытожила певица.



Исключен из британской Ассоциации рыжих

Фото: AP Photo/Pool Photo via AP/Dan Charity

Узнаваемой частью внешности принца Гарри являются его рыжие волосы. Однако после скандального интервью, которое он вместе с супругой Меган Маркл дал телеведущей Опре Уинфри, на него обиделся не только Букингемский дворец. Члены высшего ранга Британской ассоциации рыжих (BAG) тоже решили исключить принца из своих рядов.

"Мы известны своим вспыльчивым характером, но то, как Гарри публично тряс своим грязным бельем и создал проблемы для нашей любимой королевы, – это не то, чем мы являемся", – подчеркнул председатель BAG Гэри "Кэррот Топ" Смитерс.

Кроме того, он порадовался тому, что принц Гарри "все равно лысеет".

