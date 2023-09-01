Российские звезды поделились фотографиями своих детей с линеек 1 сентября

В столице отгремели торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В этому году свыше 1,1 миллиона детей пришли в школы города. Такая цифра стала рекордной за всю историю Москвы. Счастливые родители делятся праздничными фотографиями с детьми в соцсетях. Снимки с линеек публикуют и звезды российского шоу-бизнеса. Как 1 сентября встретили наследники знаменитостей, читайте в материале Москвы 24.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/borodylia

Для телеведущей Ксении Бородиной 1 сентября стало особенным днем, поскольку ее младшая дочь Теона пошла в 1-й класс. "Пусть школа станет для тебя местом, где ты сможешь не только узнать много нового, но и найти подруг, которые будут с тобой всю жизнь. Удачи тебе, легкости и достижений", – подписала она общее фото со своими девочками.

Старшей дочери, Марусе, Бородина пожелала хороших оценок и успехов, добавив, что гордиться ей.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/fkirkorov

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров опубликовал в своих соцсетях праздничные фотографии с сыном Мартином, поздравив подписчиков с Днем знаний. В этом году мальчик пошел в пятый класс в технолицей имени В. И. Долгих, который находится в подмосковной Истре. "Не школа, а космос! Пристегиваем ремни и взлетаем! За знаниями", – написал Киркоров.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mariapoga_

Блогер и продюсер Мария Погребняк, у которой трое сыновей от футболиста Павла Погребняка, тоже поздравила всех в соцсетях с началом нового учебного года и осени. По ее словам, сложно представить, что когда-нибудь 1 сентября она будет лежать в постели и не переживать за опоздания.

"Вероятно, я даже буду ностальгировать, вспоминая, с каким трудом я будила мальчишек, лихорадочно готовила завтрак, а потом, стоя в пробках, обещала сама себе, что завтра точно мы выйдем из дома на 10 минут раньше", – написала блогер.

Погребняк поделилась с подписчиками, что школьные будни для нее – это нервозность и ответственность. "Мне надо быть стойкой, чтобы четко сказать "нет", когда кто-то из сыновей попросит хотя бы разочек прогулять школу", – подытожила она.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/samoylovaoxana

В этом году в первый класс пошла младшая дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. "У нас уже три школьницы! Майюшка, наша младшенькая, сегодня тоже пошла в школу. Это мой страшный сон", – подписала семейное фото блогер.

По словам Самойловой, теперь все родительские дела в школе умножаются на три и на то же число делятся ее нервные клетки. Блогер подчеркнула, что еще никогда так сильно не боялась начала учебного года.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/lazarevsergey

Сын певца Сергея Лазарева – Никита – в этом году стал третьеклассником. Артист опубликовал фото с ним и с дочкой Аней. "Поздравляю всех с Днем знаний! Никита идет в третий класс! А Анюта провожает брата, но сама вновь пока идет в детский сад", – написал артист.

При этом, по словам Лазарева, девочка уже готова к первому классу.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/arthurpirozhkov

Комик Александр Ревва поделился с подписчиками серией снимков дочери Амели, разместив под фото стих: "Осень наступила, падают листы, мне никто не нужен, кроме... Ты! Амели".



Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская опубликовала семейное фото с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей. Она удивилась, как быстро летит время, ведь только недавно ребенка вели в первый класс, а сегодня уже в четвертый. "Говорят, что чужие дети растут быстро, мне кажется, что свои еще быстрее", – написала Рудковская, поздравив всех с праздником.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/gorban_masha

Актриса Мария Горбань поделилась снимками с дочерью Стефанией, которая в этом году пошла в третий класс. Звезда сериала "Кухня" поинтересовалась у подписчиков: "Кто кого ведет в школу?"

В комментариях под публикацией пользователи удивились молодости артистки, написав, что Горбань больше похожа на старшую сестру, нежели на маму.

