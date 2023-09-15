"Слишком подозрительно": почему фанаты не верят в свадьбу Александра Петрова

Актер Александр Петров женился на избраннице Виктории спустя несколько встреч после знакомства. Известно, что его супруге 22 года и она не имеет отношения к шоу-бизнесу. Милая и тихая, казалось бы, история любви вызвала в Сети бурные обсуждения. Рассказываем, почему.
"Я счастлив"
14 сентября актер Александр Петров выложил пост в своем блоге с торжественной церемонии в ЗАГСе. На видеокадрах молодые отвечают "да" и ставят подписи в документе, скрепляющем брак. Сам Петров рассказал, что свадьба прошла 10 сентября. При этом пара познакомилась совсем недавно и буквально после нескольких встреч решила пожениться.
"Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда ОНА – понимаешь в секунду", – признался артист.
Он также рассказал о своей избраннице, подчеркнув, что он публичный человек и все и так будут про нее спрашивать.
Актер добавил, что Виктория – "лучшее, что с ним было и будет".
Девушка тоже опубликовала пост с церемонии. "Будьте настоящими, верьте в любовь. Муж!", – написала невеста.
Об избраннице Петрова известно не так много. Как сообщает сайт "Комсомольской правды", Виктория родилась в подмосковном Подольске и работает в Центре развития национальной культуры имени императрицы Александры Федоровны. Это учреждение, которое занимается изучением, сохранением и развитием духовного и культурного наследия России. Там же работают ее мама и отчим. Уточняется, что Виктория из многодетной семьи.
"Игра и маски"
Поклонники артиста удивились новости о свадьбе. Многие были уверены, что Александр до сих встречается с актрисой Статей Милославской, ведь их отношения начались еще в 2019 году, и они не объявляли о расставании. Кроме того, в одном из интервью девушка откровенно признавалась, что хотела бы выйти за Петрова замуж.
С 2015 по 2019 год артист встречался с другой коллегой по цеху, Ириной Старшенбаум. В 2017-м они даже сделали объявление по поводу своей помолвки, однако до свадьбы так и не дошло. Поэтому фанаты недоумевают: как актер так быстро переключается с одной возлюбленной на другую.
"Шок-контент. А что со Статей, кто-то в курсе? Такая любовь была", – написала dariatyzova.
"Три года девочку за нос водил, в любовь играл, а потом раз – и на другой женился. Либо, Александр, вы обманывали тогда, либо врете сейчас. Очень жаль, когда люди попусту тратят время", – написала togliattinka63.
Другие недоумевают, как можно так быстро понять, что она "та самая".
"Выходишь такая на завтрак, а по пути идет Саша Петров и говорит: "Я вас люблю и всегда любил". Трехсекундная пауза. "Так давайте же вместе отзавтракаем и пойдем в ЗАГС", – пошутил юзер pogonin.inc.
"Под влиянием гормонов и эмоций люди совершают такие необдуманные поступки. Все кажется ярким, классным, и для них нет ничего невозможного", – добавила isle_saint_pierre.
Многие поклонники предполагают, что это всего лишь пиар-ход артиста. "Да у него уже год колечко на пальце. Так что Александр создал очередную постановку. Решил поднять интерес к своей персоне", – считает sasha.pxcs.
"Может, это игра и маски? Очень слабо верится, от слова совсем. Может кадры из фильма. Уж слишком подозрительные фото и текст", – прокомментировала vanil_ice_queen.
Еще часть пользователей уверены, что любовь с первого взгляда существует, и поздравляют молодоженов.
"Душа поэта. По природе настоящий артист. Вот так сразу влюбиться и жениться. Искренне порадовалась. Так тонко и ярко чувствовать дано не всем", – написала lera_vavilova.
Бывшая девушка артиста Ирина Старшенбаум тоже лаконично поздравила Александра под постом. "Поздравляю, Саня", – написала она. В комментариях за коллегу также порадовались актер Игорь Верник, телеведущая Лера Кудрявцева, Ксения Бородина, режиссер Сарик Андреасян, актриса Ирина Безрукова и многие другие артисты.
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