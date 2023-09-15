"Слишком подозрительно": почему фанаты не верят в свадьбу Александра Петрова

Актер Александр Петров женился на избраннице Виктории спустя несколько встреч после знакомства. Известно, что его супруге 22 года и она не имеет отношения к шоу-бизнесу. Милая и тихая, казалось бы, история любви вызвала в Сети бурные обсуждения. Рассказываем, почему.



"Я счастлив"

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/actorsashapetrov

14 сентября актер Александр Петров выложил пост в своем блоге с торжественной церемонии в ЗАГСе. На видеокадрах молодые отвечают "да" и ставят подписи в документе, скрепляющем брак. Сам Петров рассказал, что свадьба прошла 10 сентября. При этом пара познакомилась совсем недавно и буквально после нескольких встреч решила пожениться.

"Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда ОНА – понимаешь в секунду", – признался артист.

Он также рассказал о своей избраннице, подчеркнув, что он публичный человек и все и так будут про нее спрашивать.





Александр Петров актер Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и полноценной прекрасной семьей. Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова – моя жена. Я счастлив.

Актер добавил, что Виктория – "лучшее, что с ним было и будет".

Девушка тоже опубликовала пост с церемонии. "Будьте настоящими, верьте в любовь. Муж!", – написала невеста.

Об избраннице Петрова известно не так много. Как сообщает сайт "Комсомольской правды", Виктория родилась в подмосковном Подольске и работает в Центре развития национальной культуры имени императрицы Александры Федоровны. Это учреждение, которое занимается изучением, сохранением и развитием духовного и культурного наследия России. Там же работают ее мама и отчим. Уточняется, что Виктория из многодетной семьи.



"Игра и маски"

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/actorsashapetrov

Поклонники артиста удивились новости о свадьбе. Многие были уверены, что Александр до сих встречается с актрисой Статей Милославской, ведь их отношения начались еще в 2019 году, и они не объявляли о расставании. Кроме того, в одном из интервью девушка откровенно признавалась, что хотела бы выйти за Петрова замуж.

С 2015 по 2019 год артист встречался с другой коллегой по цеху, Ириной Старшенбаум. В 2017-м они даже сделали объявление по поводу своей помолвки, однако до свадьбы так и не дошло. Поэтому фанаты недоумевают: как актер так быстро переключается с одной возлюбленной на другую.

"Шок-контент. А что со Статей, кто-то в курсе? Такая любовь была", – написала dariatyzova.





good_life324 пользователь Сети Обидно, наверное, когда тебе годами не делали предложения, а следующей – за пару встреч.

"Три года девочку за нос водил, в любовь играл, а потом раз – и на другой женился. Либо, Александр, вы обманывали тогда, либо врете сейчас. Очень жаль, когда люди попусту тратят время", – написала togliattinka63.

Другие недоумевают, как можно так быстро понять, что она "та самая".

"Выходишь такая на завтрак, а по пути идет Саша Петров и говорит: "Я вас люблю и всегда любил". Трехсекундная пауза. "Так давайте же вместе отзавтракаем и пойдем в ЗАГС", – пошутил юзер pogonin.inc.



Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/actorsashapetrov

"Под влиянием гормонов и эмоций люди совершают такие необдуманные поступки. Все кажется ярким, классным, и для них нет ничего невозможного", – добавила isle_saint_pierre.

Многие поклонники предполагают, что это всего лишь пиар-ход артиста. "Да у него уже год колечко на пальце. Так что Александр создал очередную постановку. Решил поднять интерес к своей персоне", – считает sasha.pxcs.

"Может, это игра и маски? Очень слабо верится, от слова совсем. Может кадры из фильма. Уж слишком подозрительные фото и текст", – прокомментировала vanil_ice_queen.

Еще часть пользователей уверены, что любовь с первого взгляда существует, и поздравляют молодоженов.





sofigatrikkk пользователь Сети Любовь с первого взгляда, значит, и что в этом страшного? Люди перестали искренне радоваться друг за друга. Все, кто пишет гадости, просто завидуют, что на ее месте не они.

"Душа поэта. По природе настоящий артист. Вот так сразу влюбиться и жениться. Искренне порадовалась. Так тонко и ярко чувствовать дано не всем", – написала lera_vavilova.

Бывшая девушка артиста Ирина Старшенбаум тоже лаконично поздравила Александра под постом. "Поздравляю, Саня", – написала она. В комментариях за коллегу также порадовались актер Игорь Верник, телеведущая Лера Кудрявцева, Ксения Бородина, режиссер Сарик Андреасян, актриса Ирина Безрукова и многие другие артисты.