"Захотел денежек": фанаты Бритни Спирс шокированы ее разводом с Сэмом Асгари

Муж певицы Бритни Спирс, Сэм Асгари, подал на развод спустя чуть больше года после свадьбы. Причиной расставания он назвал "непримиримые разногласия". При этом ранее СМИ писали, что певица якобы изменила мужу. К делу уже подключились адвокаты обеих сторон. Рассказываем подробности очередной любовной драмы Спирс.

Очередная неудача

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Поп-певица Бритни Спирс и актер, фитнес-тренер Сэм Асгари разводятся спустя 14 месяцев после свадьбы. Мужчина сам подал документы в суд и попросил расторгнуть брак еще 28 июля, уточняют зарубежные СМИ.

По его словам, причиной такого решения стали "непримиримые разногласия", но, по данным американских таблоидов, пара разъехалась из-за слухов об измене певицы. У Спирс и Асгари якобы уже несколько месяцев были "серьезные проблемы", из-за чего мужчина почти не ночевал дома, супруги часто ссорились, а певица даже устраивала драки.

Саму артистку папарацци уже засняли без обручального кольца, когда она была за рулем авто, пишет Daily Mail.

Известно, что к делу подключились юристы обеих сторон. Бритни обратилась за помощью к звездному адвокату Лоре Вассер, которая ранее занималась разводом Джонни Деппа с Эмбер Херд.

В свою очередь, юрист ее мужа Нил Херш сказал, что Асгари может оспорить брачный контракт.

"Сэму еще предстоит определить полный характер и объем отдельных имущественных активов и обязательств каждой стороны", – пишет TMZ со ссылкой на судебные документы.





источник Page Six, близкий к паре Сэм пытается выторговать уступки, выходящие за рамки брачного контракта, и угрожает обнародовать крайне неудобную информацию о Бритни, если ему не заплатят.

По последним данным, состояние певицы оценивают примерно в 60 миллионов долларов.

Отношения Спирс и Асгари начались в 2016 году, когда молодой человек снялся в одном из ее клипов. Пара поженилась в июне 2022-го в Лос-Анджелесе. На церемонии присутствовали около 60 человек, среди них были Мадонна, Селена Гомес, Дрю Бэрримор и Пэрис Хилтон.

Новости о серьезных проблемах между супругами начали появляться в СМИ в феврале этого года.



Осенью 2022 года Спирс заявляла о завершении карьеры на сцене. Причиной она назвала тогда психологическую травму, которую ей нанесли родители. С 2008 по 2021 год звезда была под опекой своего отца из-за ментальных проблем. Однако певица не раз заявляла , что Джеймс Спирс злоупотреблял своими правами. За постоянные угнетения она пожелала своей семье "гореть в аду". На психологическом состоянии артистки могла сказаться и неудачная беременность. В апреле 2022 года Бритни рассказала, что ждет ребенка от Асгари, однако примерно через месяц у нее случился выкидыш. Тогда она поблагодарила фанатов за поддержку в сложный момент жизни.

"Еще долго держался"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Britney Spears

Новости о громком разводе с самого утра комментируют в соцсетях. Телеведущая Алена Водонаева считает, что Сэм Асгари был рад наконец-то расстаться с Бритни.

"Мне кажется, он рад был это сделать и ждал подходящего повода, потому что жить с очевидно ненормальным человеком с плавающей психикой и внешне напоминающим лохматую собаку непросто", – написала она в своем телеграм-канале.

Звездный стилист Алеко Надирян предположил, что Асгари просто устал "от давления прессы и повышенного внимания к их семье".

Пользователи соцсетей тоже бурно обсуждают предстоящий развод звезды нулевых. Одни обвиняют Асгари в желании нажиться, другие сочувствуют ему.





из комментария пользователя в соцсетях После свободы Бритни он еще довольно долго держался с ней. И почему-то это единственный раз в жизни, когда не хочется поливать грязью мужика Бритни, потому что с ее поведением ни один нормальный человек с ней жить не стал бы. Ей нужно привести в порядок голову.

По мнению комментаторов, "Сэм старался как мог", но молодому активному человеку не нужна женщина, за которой следует постоянно присматривать. Другие хоть и понимают поступок Асгари (ведь "жить с больным человеком очень выматывающе"), но удивляются, зачем он хочет опубликовать провокационную информацию о звезде.

"Сливать какую-то информацию – зачем? Уйди просто и все. Для Брит это удар, конечно", – высказалась одна из поклонниц Спирс.

В свою очередь, некоторые девушки называют Асгари "шантажистом" и уверены, что свадьба с певицей ему была необходима для наживы: "Теперь ясно, зачем он вообще женился – хотел денежки отсудить".

При этом пока одни спорят, кто прав, другие просто не верят в происходящее.





из комментария пользователя в соцсетях Они только что вместе отдыхали, смеялись, все хорошо было. Не верю вообще. Либо все реально было разыграно на публику для чего-то и ему пришло время уйти, либо все это утка чистой воды.

А некоторые считают, что брак Спирс и Асгари вообще был "спектаклем": у всего просто были свои сроки, контракт завершен, уверены конспирологи.