Бритни Спирс заявила, что завершает карьеру

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Бритни Спирс заявила, что из-за нанесенной родителями психологической травмы завершает карьеру, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В социальных сетях певица опубликовала пост, в котором призналась, что никогда не забудет свою боль, причиненную ее мамой и папой.

"Прошло всего 10 месяцев с того момента, как опека закончилась. Не пожелаю такой боли никому! Невероятно тяжело принять тот факт, что моя семья со мною все это проделала. И до конца жизни мне будет тяжело. А что касается моих мамы и папы, которые сидели сложа руки и прятали от меня кофе по всему дому, чтобы я не могла проснуться от чувства, что я мертвая, от своего страха. Что касается выбросивших меня мамы и папы, я скажу это громко и гордо. Я молюсь, чтобы вы оба горели в аду!" – написала исполнительница.

Она также опубликовала аудиозапись, где рассказала, как ей постоянно проводили процедуру МРТ, не объясняя, зачем она нужна. В результате певица заподозрила, что у нее какая-то редкая форма рака, однако это оказалось не так.

"Вывод – и это очень трудно признать – они просто были плохими людьми. Мой папа просто был гнусным человеком, мне казалось, что мой папа просто хочет убить меня, и я правда надеюсь, что он будет гореть в аду", – добавила она.

Бритни Спирс подчеркнула, что сильно травмирована и сомневается, что снова будет выступать. Она также рассказала о напряженных отношениях с сыновьями. Певица призналась, что очень любит своих детей, все было сфокусировано на них, но потом они исчезли из ее жизни.

"И я была такая: "У меня что, сердце перестало биться?" С тех пор я чувствую, что огромная часть меня умерла. И, честно говоря, не понимаю, как они смогли так легко взять и отрезать меня от себя. Просто не понимаю", – заявила Спирс.

В августе Бритни Спирс выпустила песню впервые за шесть лет. Она спела дуэтом с Элтоном Джоном. Песня Hold Me Closer, написанная в стиле диско и переосмысляющая некоторые классические композиции Элтона Джона, стала первой новой музыкальной работой принцессы поп-музыки после ее альбома Glory 2016.

До этого Спирс упрекнула мать, сестру и бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка в том, что они наживались на ней, когда у нее были трудные времена. По мнению певицы, ее мать была занята написанием биографии в то время, когда артистка больше всего нуждалась в ее внимании.

Джастин Тимберлейк, считает Спирс, использовал ее для продвижения своего первого альбома, который он выпустил в 2002 году. Свою сестру певица обвинила в недостоверности информации из ее книги мемуаров под названием "То, что мне стоило сказать".