Бритни Спирс прокомментировала новости о нервном срыве в ресторане

14 января в Сети появилось видео, на котором Бритни Спирс кричит и размахивает меню на глазах у посетителей ресторана в Лос-Анджелесе. Позднее звезда призналась, что во время ужина выпила лишнего. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Выглядела как Шрек"

Фото: AP Photo/Rich Fury/Invision

В ресторан Бритни Спирс пришла вместе с мужем, фитнес-тренером Сэмом Асгари. По данным портала TMZ, как только другие гости начали снимать певицу на телефоны, ее поведение резко изменилось: она начала вести себя "маниакально". Очевидцы рассказали, что Спирс пряталась за меню и выкрикивала что-то на несуществующем языке.

Муж звезды не выдержал такого поведения своей избранницы и ушел. Вскоре заведение покинула и сама артистка вместе с телохранителем. Позже охранник звезды вернулся в ресторан и оплатил счет.

После публикации в СМИ Спирс прокомментировала свое странное поведение. Звезда призналась, что в ресторане она выпила лишнего.





Бритни Спирс певица Уверена, что вызвала миллиард улыбок из-за того, что выглядела как Шрек в кафе. Все наблюдают за каждым моим движением! Я польщена, что обо мне говорят как о маньячке! Да всем плевать, что я делаю!

Ранее Бритни Спирс заявила о завершении карьеры на сцене. Причиной она назвала психологическую травму, которую ей нанесли родители. С 2008 по 2021 год звезда была под опекой своего отца из-за ментальных проблем. Однако певица не раз заявляла, что Джеймс Спирс злоупотреблял своими правами. За постоянные угнетения она пожелала своей семье "гореть в аду".

На психологическом состоянии артистки могла сказаться и неудачная беременность. В апреле 2022 года Бритни рассказала, что ждет ребенка от Сэма Асгари, однако примерно через месяц у нее случился выкидыш. Тогда она поблагодарила фанатов за поддержку в сложный момент жизни.

Хорошая мина при плохой игре?

Фото: AP Photo/Matt Sayles/Invision

Под воздействием алкоголя психологические травмы обостряются, все становится намного обиднее и больнее. Это и могло спровоцировать неадекватное поведение певицы, рассказала Москве 24 психолог Наталья Наумова.

При этом фразой о "маньячке" Спирс могла попытаться представить публике случившееся в ресторане как спланированный пиар-ход. Однако такие действия – лишь способ укрыться от нападок в свой адрес, отметила Наумова.





Наталья Наумова психолог Думаю, все это произошло случайно. Но теперь она пытается выпутаться из этой ситуации и показать, что якобы это было запланировано специально. И за счет этого защитить себя, по сути, сказав всем: "Вообще-то я так и хотела. И хорошо, что вы все про меня говорите и обо мне вспоминаете".

Ситуации как у Бритни Спирс уже явно не подпадают под случай, где для решения проблем достаточно помощи психолога. Здесь необходима серьезная работа с психиатром или психотерапевтом, обратила внимание Наумова.