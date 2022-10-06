Певица Бритни Спирс пожелала своей семье "гореть в аду"

Фото: AP/Jordan Strauss/Invision

Американская поп-певица Бритни Спирс снова высказалась об опекунстве над ней, которое было у ее отца Джейми Спирса. Также она прокомментировала извинения своей матери.

Спирс не приняла ее раскаяние и пожелала в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) всем причастным к угнетению "гореть в аду".

Кроме того, незадолго до этого 40-летняя певица поделилась серией откровенных фотографий и видео.

В 2021 году суд в Лос-Анджелесе отменил длившееся с 2008 года опекунство над артисткой. Оно позволяло ее отцу всесторонне контролировать любую деятельность дочери.

После стало известно, что Бритни Спирс собирается подать в суд на своего отца из-за злоупотреблений опекунством.

В свою очередь, Джейми Спирс потребовал, чтобы она оплатила услуги его юристов. Адвокат артистки Мэтью Розенгарт посчитал данную просьбу постыдной. По его словам, отец певицы уже получил миллионы долларов, будучи опекуном Бритни.

Потом артистка упрекнула мать, сестру и бывшего парня Джастина Тимберлейка в том, что они наживались на ней, когда у нее были трудные времена. Спирс обвинила свою мать в том, что она была занята написанием биографии в то время, когда она больше всего нуждалась в ее внимании.

12 сентября текущего года певица заявила, что из-за нанесенной родителями психологической травмы завершает карьеру. Спирс призналась, что никогда не забудет свою боль.

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