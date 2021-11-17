Бритни Спирс рассказала, как изменилась ее жизнь после отмены опекунства

Фото: AP Photo/ Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File
Американская певица Бритни Спирс поделилась с фанатами своими ощущениями от жизни без строгого опекунства отца. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам певицы, ей кажется чем-то невероятным, что у нее снова есть банковая карта и ключи от автомобиля. Также она счастлива от того, что может снять наличные и купить свои любимые сладости, когда захочет.
"Теперь я буду защищать права людей с реальными ментальными заболеваниями. Я – сильная женщина и могу только представить, что система могла сделать с другими, похожими на меня людьми", – подытожила Спирс.
13 ноября суд в Лос-Анджелесе отменил длившееся с 2008 года опекунство над певицей. Оно позволяло ее отцу Джеймсу Спирсу всесторонне контролировать финансовые и личные дела дочери.
Теперь Бритни Спирс собирается подать в суд на своего отца из-за злоупотреблений опекунством. Ранее певица неоднократно обвиняла его в злоупотреблении этими правами. Сейчас состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов.
Бритни Спирс освобождена от опеки собственного отца по решению суда
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: