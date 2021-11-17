Бритни Спирс рассказала, как изменилась ее жизнь после отмены опекунства

Фото: AP Photo/ Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File

Американская певица Бритни Спирс поделилась с фанатами своими ощущениями от жизни без строгого опекунства отца. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам певицы, ей кажется чем-то невероятным, что у нее снова есть банковая карта и ключи от автомобиля. Также она счастлива от того, что может снять наличные и купить свои любимые сладости, когда захочет.

"Теперь я буду защищать права людей с реальными ментальными заболеваниями. Я – сильная женщина и могу только представить, что система могла сделать с другими, похожими на меня людьми", – подытожила Спирс.

13 ноября суд в Лос-Анджелесе отменил длившееся с 2008 года опекунство над певицей. Оно позволяло ее отцу Джеймсу Спирсу всесторонне контролировать финансовые и личные дела дочери.

Теперь Бритни Спирс собирается подать в суд на своего отца из-за злоупотреблений опекунством. Ранее певица неоднократно обвиняла его в злоупотреблении этими правами. Сейчас состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов.