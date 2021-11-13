Пэрис Хилтон сообщила, что впервые вышла замуж

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Фото: instagram.com/parishilton
Американская актриса и предпринимательница Пэрис Хилтон впервые вышла замуж. Об этом она сообщила подписчикам на своей странице в Instagram, опубликовав несколько фотографий в свадебном платье.
"Мое навеки начинается сегодня", – написала она.
Супругом 40-летней Хилтон стал бизнесмен Картер Реум. Пара встречалась с 2019 года. Как сообщает издание People, церемония бракосочетания состоялась накануне в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что американская певица Бритни Спирс планирует выйти замуж за 27-летнего фитнес-тренера Сэма Асгари до того, как ей исполнится 40 лет, либо в свой день рождения, 2 декабря.
Отмечалось, что на свадьбу она планирует пригласить знаменитостей, поддержавших ее во время судебных тяжб с отцом, в частности Пэрис Хилтон, Мадонну, семью Кардашьян, Майли Сайрус и Шер.
О помолвке пара объявила 13 сентября. Спирс и Асгари познакомились на съемках клипа около пяти лет назад.
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