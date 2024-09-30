Почти четверть россиян в детстве хотели стать врачами

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Почти четверть москвичей (24%) в детстве хотели стать врачами. С результатами опроса центра "Профессии будущего", участие в котором приняли 630 человек, ознакомился RT.

Специалисты выяснили, что на втором месте по популярности оказалась профессия учителя – ее выбрали 22% респондентов. 18% опрошенных заявили, что хотели стать актерами, а 14% – художниками.

Кроме того, 9% участников опроса хотели стать полицейскими, а 8% – космонавтами. 6% респондентов ответили, что мечтали о работе блогером.

Сегодня на рынке труда существует множество возможностей для профессионального развития в различных сферах экономики, отметила карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Алена Чукина.

По ее словам, наиболее перспективными направлениями для развития карьеры являются промышленность, сфера услуг, торговля, транспорт и IT. Начинающие специалисты, опытные профессионалы и те, кто хочет сменить профессию, могут найти работу, которая будет соответствовать их интересам и навыкам.

Ранее 24% россиян отметили в опросе другой компании, что хотели бы заняться бизнесом. Специалисты пришли к выводу, что молодое поколение заинтересовано в открытии бизнеса: среди респондентов до 34 лет таких 29%, а среди тех, кому более 45 лет, – 15%. При этом чем выше доход, тем больше вероятность того, что человек рассматривает возможность стать предпринимателем.