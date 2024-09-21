Собянин рассказал об обновлении МЭШ к началу учебного года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Популярные сервисы "Московской электронной школы" (МЭШ) были обновлены к началу учебного года. Кроме того, начали действовать новые функции, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, МЭШ начала использоваться в колледжах. Для студентов и их родителей стал доступен сервис "Колледжи МЭШ". В него была внесена полная информация об учебном процессе и успеваемости. Также планируется добавить в библиотеку цифровые образовательные материалы, к которым относятся видеоуроки, тесты и контент, связанный с профессиональными дисциплинами.

Кроме того, пользователи МЭШ получили доступ ко всем олимпиадам системы московского образования. Доступна стала и Всероссийская олимпиада школьников. В созданном разделе можно выбрать интересующую дисциплину, пройти соответстующие задания и позже увидеть результаты в портфолио учащегося.

Также в МЭШ начал действовать основанный на искусственном интеллекте сервис "Цифровой учитель", предназначенный для учеников 5–9 классов. С его помощью для детей можно составить персональную программу обучения по математике.

Вместе с тем обновления МЭШ коснулись и педагогов. Им была предоставлена возможность составлять цифровое портфолио, в котором можно собирать все профессиональные достижения. Планируется, что в дальнейшем сервис также начнет предлагать инструменты для персонального развития.

Кроме того, материалы, представленные в библиотеке МЭШ, были включены в федеральный реестр образовательных ресурсов, рекомендованных к использованию в учебном процессе, резюмировал Собянин.

Ранее мэр рассказал, что, по версии международных организаций, уровень системы образования в Москве позволяет отнести ее к тройке-четверке наиболее развитых во всем мире. При этом на сегодняшний день сервисами МЭШ пользуется 25% населения России, отметил Собянин. Он также назвал эту систему серьезным ресурсом для улучшения образования во всей стране.