Результаты профтестирования стали доступны московским школьникам в МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученики девятых классов и их родители теперь смогут ознакомиться с результатами профориентационного тестирования и персональными рекомендациями по выбору колледжа от наставников с помощью сервиса "Московской электронной школы" (МЭШ). Об этом рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Увидеть эту информацию пользователи сервиса смогут в разделе электронного дневника "Портфолио учащегося". Вместе с тем во вкладке "Рекомендации" они найдут перечень подходящих ученику специальностей и топ-3 колледжей, которые были рекомендованы экспертами.

Вице-мэр обратила внимание, что столица оказывает девятиклассникам, которые намерены поступать в колледжи, всестороннюю поддержку при выборе отраслей, специальностей и места обучения. Замглавы города отметила, что программа профориентации, запущенная в ноябре 2023 года, продемонстрировала высокий интерес выпускников девятых классов к среднему профессиональному образованию.

"Школьники проходили бесплатное тестирование, определяли свои сильные стороны, сферы интересов и подбирали специальность с помощью удобной функции МЭШ", – подчеркнула Ракова.

Заммэра также напомнила, что в настоящий период московские колледжи проводят приемную кампанию. Подать в свои документы можно будет вплоть до 15 августа.

Вместе с тем выпускники могут воспользоваться сервисом МЭШ и для выбора подходящего вуза. Автоподборка рекомендованных специальностей и университетов будет сформирована в том числе на основании результатов ЕГЭ. Это позволит москвичам сэкономить время на поисках подходящего учебного заведения.