Летчик-космонавт Шкаплеров: столичные родители выбирают цифровые сервисы

Фото: depositphotos/Xalanx

Цифровизация позволяет родителям московских школьников больше узнать о жизни и учебе детей, избавляет их от лишних бумажных документов и помогает получить необходимые медицинские данные, заявил летчик-космонавт, кандидат технических наук Антон Шкаплеров в ходе встречи с жителями района Покровское-Стрешнево.

В частности, пришедшие на мероприятие родители, чьи дети пойдут в первый класс в сентябре 2024 года, поинтересовались у Шкаплерова, насколько удобна в использовании платформа "Московская электронная школа" (МЭШ).

"По своему собственному опыту знаю, как цифровые сервисы позволяют родителям экономить время, чтобы больше внимания уделять детям, общаться, гулять, вместе ходить в театры и на выставки. Наша семья уже давно поняла, что теперь можно не тратить время на сбор нужных документов, а просто зайти на сайт и все сделать за пару минут", – рассказал им летчик-космонавт.

По его словам, за счет цифровых сервисов родители московских школьников не только получают возможность следить за успеваемостью и посещаемостью своих детей, но и оперативно уточнять домашние задания, а также видеть справки и остальные данные о состоянии здоровья ребенка в электронной медицинской карте.

Шкаплеров обратил внимание, что в течение нескольких последних лет в Москве были созданы десятки удобных и быстрых онлайн-сервисов. Их применение дает жителям столицы возможность решать множество вопросов. По его словам, особую важность это приобретает для родителей, которые среди прочего могут записывать ребенка в кружки и на секции, оформлять различные пособия и оплачивать питание.

Кроме того, кандидат технических наук отметил, что широкое внедрение цифровизации полностью соответствует госпрограмме "Развитие образования" на 2018–2025 годы. В нее был включен приоритетный проект "Современная цифровая образовательная среда в РФ", основная задача которого сводится к созданию возможностей для получения качественного образования с использованием современных информационных технологий.

Специальные цифровые помощники также могут позволить российским учителям проверять домашние задания и планировать учебные программы при помощи искусственного интеллекта. Вместе с тем реализация проекта по внедрению цифровых технологий может ускорить решение задачи по снижению бюрократической нагрузки педагогов.