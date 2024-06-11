Российские учителя смогут проверять домашние задания при помощи искусственного интеллекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские учителя смогут проводить проверку домашних заданий и планировать учебные программы при помощи искусственного интеллекта. Обеспечить им такую возможность смогут специальные цифровые помощники, которые разрабатываются в настоящее время, рассказал замминистра просвещения РФ Денис Грибов в рамках своего выступления на II Международном форуме министров образования "Формируя будущее".

"Одновременно в части технического применения ИИ в образовании стоит отметить, что в России стремительно развиваются цифровые проектные решения, которые включают в свой функционал в том числе технологии ИИ", – цитирует Грибова ТАСС.

Грибов также обратил внимание, что реализация проекта с внедрением цифровых помощников может ускорить решение задачи по снижению бюрократической нагрузки учителей.

По данным Минпросвещения, к настоящему моменту программы повышения квалификации в сфере искусственного интеллекта успели пройти более 30 тысяч российских педагогов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что платформа "Московская электронная школа" (МЭШ) существенно расширила свой функционал за прошедший учебный год. Среди прочего в мобильное приложение "Дневник МЭШ" была интегрирована виртуальный ассистент Алиса. Специалисты научили ее отвечать на вопросы о домашних заданиях, расписании и датах каникул.

