Сергей Собянин назвал главные нововведения МЭШ в прошедшем учебном году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Платформа "Московская электронная школа" (МЭШ) серьезно расширила свой функционал за прошедший учебный год. Об этом Сергей Собянин рассказал в телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что в электронном дневнике появилось расписание уроков, дополнительных занятий в школе, городских кружков и секций. Помимо этого, дети теперь могут внести в него свои личные мероприятия.

По словам мэра, специалисты поработали над виртуальным ассистентом Алисой, которого интегрировали с мобильным приложением "Дневник МЭШ" и научили отвечать на вопросы о домашних заданиях, расписании и датах каникул.

Кроме того, для родителей запустили систему информирования о результатах школьной и внешкольной образовательной деятельности учеников. Для опекунов стал доступен заказ горячего питания в мобильном приложении "Дневник МЭШ". Теперь они могут составить меню для ребенка на две недели.

Между тем в библиотеке МЭШ обновили коллекцию видеоразборов заданий ЕГЭ по всем предметам, а также открыли доступ к онлайн-курсам углубленного уровня по подготовке к экзаменам, уточнил Собянин. При этом в сервисе "Портфолио учащегося" теперь можно получить персональные рекомендации по выбору образовательной вертикали и предпрофессионального класса.

Для школьников 6–11-х классов стали доступны математические курсы от электронной образовательной системы "Гиперматика", а учащиеся 7–9-х классов могут выполнять лабораторные работы по физике и химии в интерактивных тетрадях.

Мэр напомнил, что федеральную информационную систему "Моя школа", основанную на платформе МЭШ, внедрили в региональные образовательные системы Калужской и Московской областей, республик Татарстан и Дагестан. При этом с нового учебного года к проекту присоединится Тюменская область.

Ранее заммэра Анастасия Ракова рассказала, что в библиотеке МЭШ появилась новая рубрика "Звезды читают стихи". Она обратила внимание, что власти столицы стараются развивать образовательные проекты и теперь у детей есть возможность знакомиться с литературными произведениями в формате видео.

Так, на портале доступны ролики, которые записали такие культурные деятели, как актер московского театра "Квартет И" Камиль Ларин, директор киностудии "Мосфильм" и режиссер Карен Шахназаров, актер театра и кино Сергей Шакуров и многие другие.