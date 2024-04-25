Педагоги московских колледжей изучат технологии ИИ для обучения студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2024 году 200 преподавателей из 33 московских колледжей пройдут обучение в области искусственного интеллекта (ИИ) на базе школы цифровых технологий Сбера "Школа 21" и научатся применять знания в педагогике. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Спрос на ИТ-специалистов на рынке труда ежегодно растет, и такая тенденция будет сохраняться в будущем", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Раковой, преподаватели столичных колледжей повышают квалификацию, чтобы готовить конкурентоспособных специалистов. Обучение в "Школе 21" стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве в области ИИ. Его подписали 18 апреля Сергей Собянин и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Благодаря новой образовательной программе педагоги смогут подготовить выпускников колледжей по ИТ-специальностям с учетом требований работодателей и адаптировать их к современным условиям рынка труда, подчеркнула заммэра.

Уточняется, что преподаватели осваивают методику "равный равному". Она основывается на взаимном обучении педагогов и студентов, что помогает создать доверительные отношения между ними. Также это способствует развитию коммуникационных навыков, самостоятельности, критического мышления у учеников. С помощью алгоритмов ИИ участники интенсива создают интерактивные и персонализированные уроки и разрабатывают бизнес-кейсы.

Также учителя повышают квалификацию в сфере data science (применение научных методов при работе с данными, чтобы найти нужное решение. – Прим. ред.). Сейчас в колледжах, подведомственных правительству Москвы, ИТ-специальностям обучаются около 18,5 тысячи человек – 16% от общего числа студентов. Будущих профессионалов готовят в 33 колледжах по 9 направлениям.

Сбербанк и компании индустрии образования совместно с департаментом образования и науки Москвы реализуют проекты по разработке специальных модулей для овладения современными цифровыми навыками. Речь идет о работе с ИИ, большими данными, современными языками программирования и анализом данных. Кроме того, партнеры участвуют в создании методических материалов для учителей и студентов, обучают педагогов по передовым ИТ-направлениям и помогают внедрить современные форматы в образовательный процесс.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что РФ вошла в десятку стран – лидеров по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием ИИ. Высокий уровень зрелости искусственного интеллекта позволяет его массово использовать в бизнесе и системе госуправления, отметил он.