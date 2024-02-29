Путин утвердил обновленную стратегию развития искусственного интеллекта

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Владимир Путин сообщил, что одобрил обновленную стратегию развития искусственного интеллекта. Об этом президент сообщил во время оглашения послания Федеральному собранию.

Глава государства добавил, что российская сторона опережает европейских страны по уровню электронных госуслуг. Президент призвал не останавливаться на этом.

"Россия уже является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде. Многим, в том числе европейским странам, еще предстоит достичь нашего уровня, но и мы, безусловно, не должны и не собираемся стоять на месте", – сказал Путин.

Президент в соответствии с законами Конституции РФ выступает с посланием Федеральному собранию 29 февраля. Мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве.

В ходе оглашения послания российский лидер дал старт новым нацпроектам, объявил о продлении программы "Приоритет 2030", призвал сократить бедность, предложил продлить программу маткапитала до 2030 года и многое другое.

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