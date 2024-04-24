Собянин: в поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столичных поликлиниках искусственный интеллект (ИИ) будет анализировать рентгеновские снимки без участия врача. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, ежегодно в медучреждениях делают около двух миллионов флюорографий и рентгенографий органов грудной клетки. Большую часть из них проводят для профилактики. В 99% флюорографий не выявляют патологий и врачи занимаются описанием "нормы", подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что с учетом большого накопленного опыта в этой сфере, алгоритмы ИИ способны точно определить отсутствие признаков заболеваний. В больницах передадут анализ и описание исследований максимально чувствительным сервисам искусственного интеллекта. Для этого в столице внедрен специальный тариф ОМС.

Собянин уточнил, что заключение от нейросети автоматически появится в электронной медкарте пациента при обнаружении на снимке признаков заболеваний. Если алгоритмы ИИ найдут отклонение от нормы, описание поступит врачам. В таком случае пациент получит заключение специалиста в течение суток.

"С помощью применения искусственного интеллекта рассчитываем ускорить описание исследований и повысить точность диагностики", – прокомментировал мэр.

Собянин сообщил, что для дополнительной гарантии ведущие рентгенологи РФ с мая по сентябрь будут проверять заключения, сформированные ИИ самостоятельно. Пациентам в течение двух дней в медкарту поступит медицинское заключение от врача.



До конца 2023 года специалисты сделают выводы о безопасности применения нейросетей без участия докторов. В случае успеха технологии ИИ будут работать автономно на постоянной основе, заключил мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что ИИ поможет столичным врачам определять патологии шейного отдела позвоночника. По словам заммэра, алгоритмы ИИ позволяют увеличить скорость диагностики указанных заболеваний. Врачи, опираясь на предоставленные данные, быстрее формируют заключение.