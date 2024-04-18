Собянин и Греф подписали соглашение о сотрудничестве в области ИИ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Договор заключили в "Школе 21" – образовательном проекте Сбера для подготовки высококвалифицированных специалистов в информационных технологиях.

Вместе с подписанием Собянин и Греф дали старт обучению там преподавателей московских колледжей.

"Сбербанк – крупнейший банк нашей страны. Под руководством Германа Оскаровича стал не просто финансовой корпорацией, но и локомотивом развития цифровой культуры, искусственного интеллекта, новейших технологий. <...> С другой стороны, Москва тоже является лидером по целому ряду направлений применения искусственного интеллекта, цифровизации в области образования, школьного образования, здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства", – сказал мэр.

Собянин отметил, что подписанное соглашение даст новый толчок для развития сотрудничества между правительством Москвы и Сбером. Греф добавил, что у компании большая история сотрудничества со столичными властями с хорошими результатами, например, созданная "Школа 21".

Уточняется, что сотрудничество предполагает объединение усилий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в области здравоохранения, образования и социального развития с целью повышения качества жизни москвичей.

В настоящее время специалисты московского здравоохранения и Сбера работают над линейкой моделей – цифровых помощников, которые будут помогать врачам ставить диагнозы и выявлять пациентов с риском развития различных заболеваний.

В дальнейших планах у столичных властей заключить соглашения о сотрудничестве с другими российскими компаниями, среди которых "Росатом", "Яндекс", "МТС AI" и "Тинькофф".

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что Россия вошла в десятку стран-лидеров по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллекта. Высокий уровень зрелости ИИ позволяет его массово использовать в бизнесе и системе госуправления, а уровень внедрения за последние два года вырос в полтора раза.

До этого Владимир Путин утвердил обновленную стратегию развития ИИ в стране. Он подчеркнул, что Россия опережает европейские государства по уровню электронных услуг. Российский лидер призвал не останавливаться на этом.