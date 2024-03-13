РФ вошла в топ-10 стран по внедрению ИИ

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По объему совокупных вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллекта (ИИ) Россия вошла в десятку стран-лидеров. Общий уровень внедрения ИИ в приоритетных сферах экономики – 31,5%. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе пленарной сессии "Искусственный интеллект – главная технология XXI века" на выставке-форуме "Россия".

"Высокий уровень зрелости ИИ позволяет его массово использовать в бизнесе и системе госуправления, а уровень внедрения за последние два года вырос в полтора раза", – цитирует его ТАСС.

Решетников указал, что нужно создавать стимулы для тех, кто еще не внедрил нейросети, а также развивать для них рынок решений. Кроме того, продолжил он, важно развивать фундаментальную науку, методы расчетов для ИИ, новые способы формирования моделей и оптимизацию вычислений.

Чтобы будущим специалистам было с чем работать, создадут научные школы, выделят дополнительные финансы, откроют новые исследовательские центры, а также привлекут бизнес и нарастят вычислительные мощности, заключил министр.

Ранее Владимир Путин утвердил обновленную стратегию развития ИИ в стране. С его слов, Россия опережает европейские государства по уровню электронных услуг. Российский лидер призвал не останавливаться на этом.

Путин утвердил обновленную стратегию развития искусственного интеллекта