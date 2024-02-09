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09 февраля, 18:00

Политика

Мария Захарова рассказала, почему ИИ может объединить страны

Мария Захарова рассказала, почему ИИ может объединить страны

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему искусственный интеллект может объединить страны. По ее мнению, по мере развития нейросетей люди будут сталкиваться с одинаковыми проблемами и вызовами, что может поспособствовать их сплочению.

Кроме того, Захарова выразила надежду на то, что человечество будет стремиться к общим целям и достигать общих результатов в этой сфере, а не соперничать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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