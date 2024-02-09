Мария Захарова рассказала, почему ИИ может объединить страны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему искусственный интеллект может объединить страны. По ее мнению, по мере развития нейросетей люди будут сталкиваться с одинаковыми проблемами и вызовами, что может поспособствовать их сплочению.

Кроме того, Захарова выразила надежду на то, что человечество будет стремиться к общим целям и достигать общих результатов в этой сфере, а не соперничать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.