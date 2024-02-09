В Еврокомиссии заявили, что смотрели интервью Путина Карлсону

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В Еврокомиссии заявили, что смотрели интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, но не увидели там для себя ничего нового. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя внешнеполитической службы Евросоюза Набилу Массрали.

"Он повторил всю ложь и манипуляции", – сообщила Массрали, выразив сожаление, что Путину предоставили платформу для "распространения пропаганды".

До этого в одном из западных СМИ со ссылкой на юриста заявили об опасности интервью для Карлсона. По словам эксперта, беседа с российским лидером может стать причиной для выдвижения обвинений в шпионаже.



Формулировки закона в США, по его данным, достаточно размытые, поэтому это может стать поводом для "больших проблем" журналисту. Однако такие обвинения будут слабыми, так как существует первая поправка к американской конституции, гарантирующая свободу слова.

Официальной реакции от властей США по интервью пока не появилось, еще до публикации в Белом доме призывали не смотреть беседу лидера РФ с Карлсоном, обвинив обоих во лжи.

Интервью американского журналиста и Путина было записано 6 февраля. Такер опубликовал его в 2 часа ночи 9 февраля по московскому времени, а уже утром текст разговора с российским президентом появился на сайте Кремля.

Хронометраж видео составил 2 часа 7 минут. В ходе беседы Путин ответил примерно на 60 вопросов журналиста, включая различные уточнения. За примерно 14 часов с момента публикации пост с интервью в соцсети X набрал более 100 миллионов просмотров, а видео на YouTube собрало 5 миллионов просмотров.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вызвало резонанс в США