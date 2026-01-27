Форма поиска по сайту

27 января, 11:57

Политика

В ГД предупредили об уголовной ответственности за содействие предателям РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Взаимодействие с предателями России, которые распределяют гранты Запада на подрывную деятельность в стране, может повлечь за собой уголовную ответственность, предупредил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

В пресс-службе комиссии напомнили, что ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) разместила список из 15 делегатов, которые, по мнению Европы, должны "добиться победы Украины и провести демократические изменения в России".

"Вопрос лишь в том, сколько еще людей они потянут за собой, распределяя западные гранты на подрывную деятельность", – цитирует пресс-служба комиссии Пискарева.

Он добавил, что все фигуранты списка ПАСЕ хорошо известны российским правоохранителям, в том числе из-за их причастности к террористическим и экстремистским преступлениям. По словам Пискарева, "песочные часы" уже начали свой отчет до момента, когда предателей выдадут на Родину.

Ранее Пискарев заявлял, что Запад собирается развернуть масштабную кампанию по вмешательству в выборы в Госдуму, которые пройдут в 2026 году. Кампания будет направлена на кандидатов, которые являются участниками СВО. Реализовывать стратегию собираются иностранные агенты. Также планируются и "традиционные акции" по дискредитации избирательных списков "Единой России".

