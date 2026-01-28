Песни о русской зиме зазвучали вместо школьных звонков в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В январе российские школы в рамках проекта "Мелодии вместо звонков" заменили обычные звонки на урок песнями на тему "Снежные забавы". Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

В подборку добавили такие музыкальные композиции, как "Зимушка", "Русская зима", "Валенки", "Ой, метелица-метель", "Сибирская зима".

Проект "Мелодии вместо звонков" запустили в ноябре 2024 года. С тех пор вместо обычных звонков на переменах звучат фрагменты популярных и классических музыкальных произведений.

Ранее Минпросвещения РФ определило дни проведения последнего звонка и выпускного в школах в 2026 году. Последние звонки пройдут 26 мая, а выпускные – 27 июня.

В программу последних звонков и выпускных вечеров в образовательных организациях предлагается включить церемонии поднятия госфлага и исполнения гимна России.

