Посольство РФ сообщило, что пропавшие в Египте россияне живы

Фото: depositphotos/MidoSemsem

Трое пропавших в Египте туристов из России живы, они находятся в местной полиции. Об этом сообщили в посольстве РФ в Каире.

Посольство обратилось в МИД Египта и правоохранительные органы после получения информации о том, что россияне не явились на обратный рейс. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

В диппредставительстве отметили, что делают все возможное, чтобы туристы благополучно смогли вернуться в Россию.

Ранее сообщалась информация только о двух пропавших в Египте россиянах. Они прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх 21 января и через 6 дней должны были вернуться обратно, однако перестали выходить на связь 26 января.

