Посольство РФ прокомментировало информацию о пропавших в Египте россиянах

Фото: depositphotos/leo_altman

Российскому посольству пока не поступала информация о двух пропавших в Египте туристах из России. Об этом рассказали ТАСС в диппредставительстве.

Россияне Владислав Ревенко и Никита Таланов, которые прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх 21 января, должны были вернуться на родину через шесть дней. Однако мужчины не выходят на связь с 26 января, сообщил отец Ревенко Павел РИА Новости.

"Мой сын в последний раз был в Сети в городе 6 октября (к западу от Каира. – Прим. ред.)", – рассказал отец туриста.

Он также сообщил, что мужчины самостоятельно добирались на автобусе из Шарм-эль-Шейха в Каир. По словам отца Ревенко, его сын якобы писал, что доехал и разместился в отеле.

Кроме того, авиакомпания Red Sea Airlines сообщила отцу Ревенко, что его сын и Таланов не явились на обратный рейс.

