28 января, 19:10

Происшествия

Посольство РФ прокомментировало информацию о пропавших в Египте россиянах

Фото: depositphotos/leo_altman

Российскому посольству пока не поступала информация о двух пропавших в Египте туристах из России. Об этом рассказали ТАСС в диппредставительстве.

Россияне Владислав Ревенко и Никита Таланов, которые прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх 21 января, должны были вернуться на родину через шесть дней. Однако мужчины не выходят на связь с 26 января, сообщил отец Ревенко Павел РИА Новости.

"Мой сын в последний раз был в Сети в городе 6 октября (к западу от Каира. – Прим. ред.)", – рассказал отец туриста.

Он также сообщил, что мужчины самостоятельно добирались на автобусе из Шарм-эль-Шейха в Каир. По словам отца Ревенко, его сын якобы писал, что доехал и разместился в отеле.

Кроме того, авиакомпания Red Sea Airlines сообщила отцу Ревенко, что его сын и Таланов не явились на обратный рейс.

До этого в Красноярском крае 12-летняя школьница выдумала собственное похищение. По данным регионального МВД, поздним вечером 23 января плачущая девочка позвонила правоохранителям и заявила, что ее якобы выкрал таксист, когда она возвращалась с тренировки. Свое примерное местоположение она назвать не смогла.

Городской отряд полиции и волонтеры начали поиски пропавшей. Позже выяснилось, что информация о похищении была ложной. Девочка призналась, что выдумала похищение, чтобы понять, насколько далеко зайдет расследование полиции. С подростком и ее родителями работали инспекторы по делам несовершеннолетних, решался вопрос о постановке школьницы на учет.

происшествиятуризмза рубежом

