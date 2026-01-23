23 января, 12:08Происшествия
Пропавшая в Красноярске девочка вернулась домой
Фото: телеграм-канал SHOT
В Красноярске найдена пропавшая 14-летняя девочка. Она вернулась домой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По ее словам, сотрудники ведомства направились на адрес проживания семьи подростка. Они установят всех обстоятельства случившегося.
Сообщения о пропаже девочки появились утром в пятницу, 23 января. Указывалось, что она ушла из дома на улице Волочаевской в четверг, 22 января, в 15:00 по местному времени.
При этом в тот же день в городе пропал 14-летний мальчик. По данным следователей, подросток ушел из дома с неизвестным человеком. Позже на телефон его отца в мессенджере поступило сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка. Кроме того, из сейфа мужчины пропало 3 миллиона рублей.
Следователи пока не установили связь между этими случаями. Однако СМИ обратили внимание, что описание девочки совпадает с внешним видом человека, которого камеры зафиксировали рядом с похищенным подростком.