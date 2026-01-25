Форма поиска по сайту

25 января, 09:41

Происшествия

Суд арестовал фигурантку дела о похищении подростка в Красноярске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Суд арестовал фигурантку дела о фиктивном похищении 14-летнего подростка в Красноярске. Девушка пробудет под стражей до 22 марта, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Судья отметил, что жительница Сургута подозревается в совершении тяжкого преступления. Она не имеет места жительства в Красноярске и документов, удостоверяющих личность, при себе.

По данным СК, 21 января девушка, действуя с злоумышленниками сообща, прилетела в Красноярск. 22-го числа она пришла по месту жительства подростка, где они вместе взломали сейфы и похитили деньги в размере 3 миллионов рублей.

Вечером того же дня она передала их мошенникам, оставив часть средств себе. После этого девушка и подросток направились в арендованную неизвестными лицами квартиру и ждали дальнейших указаний.

О похищении 14-летнего мальчика стало известно 23 января. Подросток исчез, покинув дом с неизвестным человеком.

Отец ребенка сообщил, что ему поступило сообщение с требованием выкупа, а также видеообращение самого мальчика с призывом выполнить условия злоумышленников. Спустя время ребенка нашли живым.

