25 января, 08:53

Происшествия

Следствие требует ареста фигурантки дела о похищении подростка в Красноярске

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следствие настаивает на аресте фигурантки дела о фиктивном похищении 14-летнего подростка в Красноярске. Об этом рассказал судья Центрального районного суда города Станислав Бузук.

Мера пресечения может составить 1 месяц 27 суток – по 23 марта.

"Батырова подозревается в совершении тяжкого преступления на территории города Красноярска, места жительства тут не имеет, документов, удостоверяющих личность, при себе не имеет", – приводит слова судьи ТАСС.

По мнению следствия, фигурантка может воспрепятствовать производству уголовного следствия в суде.

Жительница Сургута подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Ранее девушку задержали.

О похищении 14-летнего мальчика стало известно 23 января. Подросток ушел из дома вместе с неизвестным человеком. Кроме того, из сейфа его отца пропало 3 миллиона рублей.

Отец ребенка сообщил, что ему поступило сообщение с требованием выкупа, а также видеообращение самого мальчика с призывом выполнить условия злоумышленников. Спустя время ребенка нашли живым в арендованной квартире.

