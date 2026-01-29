Сотрудники интерната в Прокопьевске, где умерли 9 человек, боялись жаловаться

Фото: телеграм-канал "112"

Сотрудники интерната в Прокопьевске, где скончались 9 человек, боялись рассказывать о проблемах учреждения, заявил RT юрист Алексей Мухин, представляющий интересы пациентов.

По его словам, постояльцы учреждения жаловались на принудительную изоляцию, использование транквилизаторов, оформление кредитов на их имена и избиения. В настоящий момент Мухин работает с санитарами, которые устали от такой практики.

Работники учреждения были уверены, что, если бы они сообщили кому-нибудь о происходящем, их "сразу бы уволили", отметил юрист. По его словам, такое уже случалось, если кто-то "открывал рот" против директора.

"Вынуждали уволиться, не давали работать", – объяснил адвокат.

О смерти постояльцев учреждения стало известно 29 января. Причиной гибели 7 человек были названы декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Информация о еще 2 людях уточняется.

Изначально по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". Позднее СК переквалифицировал его. Теперь расследование ведется по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По результатам проверки интернате выявили факты нарушения санитарно-эпидемиологических норм и требований. Руководителю интерната внесено представление, сообщили в региональной прокуратуре.

