29 января, 14:28

Происшествия

В интернате в Прокопьевске выявили факты несоблюдения норм СанПиНа

Фото: телеграм-канал SHOT

В интернате в Прокопьевске, где погибли 9 пациентов, выявили факты нарушения санитарно-эпидемиологических норм и требований, рассказали ТАСС в прокуратуре Кузбасса.

Руководителю интерната внесено представление. В настоящий момент решается вопрос о привлечении к дисциплинарной и административной ответственности виновных должностных лиц.

О смерти постояльцев учреждения стало известно 29 января. Причиной гибели 7 человек были названы декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Информация о еще 2 людях – 73-летней женщине и 19-летнем мужчине – уточнялась.

Очевидцы рассказали, что к пациентам относились по-хамски и практически не ухаживали, кроме того, персонал часто использовал нецензурную лексику. По словам одной из сотрудниц, постояльцев переодевали в чистую одежду только во время проверок, а в остальное время с ними обращались жестко.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". Позднее СК переквалифицировал его. Теперь расследование ведется по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Уточнялось, что ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудников интерната привело к возникновению условий для распространения вирусной инфекции. В результате за период с 23 января заразились 46 человек.

происшествиярегионы

