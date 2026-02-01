Путин в день 95-летия со дня рождения Ельцина позвонил его вдове

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в день 95-летия со дня рождения первого российского лидера Бориса Ельцина позвонил его вдове Наине. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Беседа прошла 1 февраля.

Ранее Путин, говоря о предложении уходящего на тот момент президента Бориса Ельцина занять пост главы государства, вспомнил, что тогда заявил о своей неготовности.

По словам действующего лидера РФ, исторический и экономический контекст, в котором находилась страна, а также внутриполитическое положение государства с точки зрения внутренней безопасности побудили его сказать, что он не готов. Президент уточнил, что ответ его никак не связан с испугом, а только с масштабом задач, который был огромный.

Путин напомнил, что тогда "количество проблем нарастало с каждым днем как снежный ком". Вместе с тем он вспомнил свои разговоры с Ельциным. Например, Путин рассказал, что после его ответа о неготовности тогдашний лидер сказал, что они еще вернутся к этому вопросу. Глава государства заявил, что Ельцин назвал его опытным человеком, который знает, что делает.

