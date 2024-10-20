Der Spiegel: Ельцин просил Клинтона передать Москве вопросы безопасности в Европе

Фото: ТАСС/Александр Чумичев и Александр Сенцов

Бывший президент России Борис Ельцин в разговоре с экс-президентом США Биллом Клинтоном в 1999 году просил последнего передать в руки Москвы вопросы обеспечения безопасности в Европе, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на книгу историка из Потсдамского университета Бастиана Маттео Скьянны.

Книга посвящена истории германской политики в отношении России с 1990 года. Историк изучил многие документы, которые до сих пор были закрыты для исследователей или по большей части неизвестны.

Скьянна не смог изучить данные, которые относятся к последним годам правления Меркель, поскольку они еще засекречены. Издание приводит цитаты разговора Ельцина и Клинтона.

"У меня просьба. Отдай просто Европу России. США не находятся в Европе. О Европе должны заботиться европейцы <...>", – сказал тогда российский экс-президент, на что Клинтон ответил, что европейцам это не понравится.

Тогда Ельцин возразил: "Не всем. Но я европеец. Я живу в Москве. Москва находится в Европе, и мне это нравится. Ты можешь иметь все другие государства и заботиться об их безопасности. Я возьму Европу и побеспокоюсь о ее безопасности – не я лично, но Россия <...>", – якобы добавил Ельцин.

Ранее стало известно, что бывший президент РФ Борис Ельцин на встрече с американским экс-лидером Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что Россия в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к Альянсу.

Он предлагал, чтобы вслед за Москвой туда вступили и другие страны из Центральной и Восточной Европы. Клинтон отреагировал на предложение Ельцина "очень сдержанно". Американский президент заявил о величии России, однако не стал говорить о создании предложенного Ельциным объединения стран или о членстве России в НАТО.

Клинтон также заявлял российскому президенту об "уникальной возможности", которая откроется для обеих стран, если отношения между ними продолжат придерживаться намеченного курса. По его словам, это привело бы к столетию мира в Европе.