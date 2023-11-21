Подъездную дверь дома, где жил Ельцин, выставят на аукцион

Фото: litfund.ru

Подъездную дверь дома, где жил первый президент РФ Борис Ельцин, планируют выставить на торги, указывается на сайте аукционного дома "Литфонд".

Начальную стоимость двери оценили в 1,5 миллиона рублей. Входная дверь когда-то была установлена в одном из подъездов дома по улице 8 Марта, где Ельцин жил с 1972 по 1977 год.

Уточняется, что аукцион состоится 14 декабря в новом екатеринбургском филиале торгового дома. Всего на первые торги в этом году заявлено 220 лотов, которые так или иначе связаны с личностями, оставившими свой след в Уральском федеральном округе.

Помимо подъездной двери, на торгах окажутся скульптура "Орфей" Эрнста Неизвестного стоимостью 8 миллионов рублей и композиция из драгоценных камней "Белые медведи на льдине", выполненная в мастерской Карла Фаберже в 1909 году. Цена последней начинается от 40 миллионов рублей.

Также на аукционе будут представлены фотография Леонида Брежнева с его автографом и модель зенитной пушки – подарок Иосифу Сталину от ленинградских артиллеристов-зенитчиков, уточнили в пресс-службе аукционного дома.

Ранее Российский аукционный дом выставил на торги, которые пройдут в Санкт-Петербурге, пиджак политика Владимира Жириновского. Его начальную стоимость оценили в 200 тысяч рублей.

В комплекте с пиджаком идет сопроводительное письмо на бланке депутата Госдумы с подписью самого Жириновского. Предполагается, что аукцион пройдет 23 ноября.

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