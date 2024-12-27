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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал попытку сблизиться с Западом трагической ошибкой Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Мы на самом деле верили, что на Западе есть цивилизация, есть демократия, там есть чему учиться. Оказалось, что учиться нужно у нас, а не у них. Постепенно это отрезвление до нас дошло, и сейчас мы прекрасно видим, что Запад циничный, наглый и постоянно врет", – сказал сенатор.

Он считает, что перспектив сближения с США сейчас не наблюдается, поэтому нужно решать, как Москве сосуществовать с Вашингтоном.

Ранее США направили на Украину новый пакет военной помощи на общую сумму в 988 миллионов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

В очередной пакет вооружений вошли боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотные авиационные системы, а также оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта военной техники. Вашингтон продолжит работу со своими союзниками и партнерами по поддержке Украины, заявляли в Пентагоне.

