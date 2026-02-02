Внучке экс-мэра Самары продлили арест по делу о его убийстве

Фото: ТАСС/Дарья Малеева

Областной суд на 3 месяца продлил арест внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих бабушки и дедушки. Об этом сообщает РИА Новости.

"Продлить срок содержания Тарховой... под стражей по 2 мая 2026 года включительно", – сказала судья.

Правоохранительные органы начали расследование по факту исчезновения бывшего мэра Самары Виктора Тархова после заявления его друга, поданного 31 января 2025 года.

Было установлено, что мужчина не выходил на связь с конца декабря 2024-го. По подозрению в убийстве экс-мэра и его супруги задержалиих внучку, которая дала признательные показания.

Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, как Екатерина переносила в дом неизвестные бочки и выносила мусорные пакеты. Впоследствии в квартире были обнаружены следы крови и фрагменты кровеносных сосудов, принадлежащие жертвам.

Суд арестовал Екатерину, а психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила ее вменяемость.

СМИ предполагали, что она могла совершить преступление из-за 145 миллионов рублей, которые планировала получить от продажи недвижимости.

