Дочь экс-мэра Самары признана потерпевшей по делу о его убийстве

Фото: телеграм-канал "Следком"

Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила проходит как потерпевшая по делу о его убийстве, уточнил адвокат Андрей Карномазов в беседе с ТАСС.

Такой статус дает ей возможность выражать свою позицию в суде, подавать заявления и ходатайства, приобщать доказательства, поддерживать обвинение или возражать, а также в будущем она сможет обжаловать решение в случае необходимости, объяснил правозащитник.

На данный момент Людмила пребывает в колонии за вымогательство, ее приговорили на 7 лет в 2022 году.

С заявлением о пропаже бывшего мэра Самары в полицию 1 января обратился его друг. Выяснилось, что мужчина и его жена не выходили на связь с конца декабря.

По подозрению в убийстве была задержана внучка Тарховых. Суд заключил ее под стражу и отправил в СИЗО на два месяца. Журналисты считают, что Екатерина могла совершить убийство из-за 145 миллионов рублей. Деньги девушка планировала получить с продажи недвижимости Тархова.

Тел Тарховых пока не нашли. По камерам удалось выяснить, что внучка заносила в дом бочки и выходила с мусорными пакетами.

