Дочери экс-мэра Самары Тархова сообщили в колонию об исчезновении родителей

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Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмилу, которая находится в колонии, уведомили об исчезновении родителей. Об этом рассказал адвокат Андрей Карномазов в беседе с ТАСС.

При этом юристу неизвестно, как женщина отреагировала на информацию, так как с ней разговаривал кто-то другой. Карномазов добавил, что она сейчас отбывает наказание в исправительной колонии № 15 в Самаре.

Тархову приговорили к семилетнему заключению в 2022 году за вымогательство крупной денежной суммы у депутата губернской думы. По словам адвоката, в ближайшее время она получит право обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Он также отметил, что дочь экс-мэра может быть признана потерпевшей по уголовному делу.

Тархов и его жена Наталья не выходили на связь с конца декабря 2024 года, выяснило следствие. Об их пропаже заявил друг, который 1 января 2025 года обратился в полицию. При этом прокуратура Самарской области заявила, что местонахождение экс-мэра Самары и его супруги до сих пор не установлено.

Накануне СМИ сообщали, что Тарховы были застрелены. По данным полиции, подозреваемая в преступлении – внучка бывшего мэра Екатерина. Она задержана правоохранителями. При этом показаний она не давала.

6 февраля Самарский суд отправил ее в СИЗО на два месяца. Ее причастность к убийству родственников сейчас проверяется следователями. Вместе с тем СК РФ изучает различные версии случившегося и выясняет все обстоятельства инцидента.

С 2006 по 2010 год Тархов занимал пост главы администрации Самары.