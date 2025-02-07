SHOT: убитый экс-мэр Самары оставил наследство в 145 млн рублей

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Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина могла совершить его убийство из-за 145 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным журналистов, такую сумму девушка планировала получить с продажи недвижимости Тархова. При этом известно, что она успела продать Toyota RAV4.

Кроме того, у бывшего самарского мэра были два участка в деревне Белеутово в Подмосковье. На первом площадью чуть более 1 тысячи квадратов стоит коттедж, а рядом располагается дом на территории почти 890 квадратов. Предварительно, первый дом недавно пытались продать.

У Тархова в том числе была квартира в ЖК бизнес-класса "Твинс" на улице Антонова-Овсеенко, также он был совладельцем экологической компании в Новокуйбышевске.

Как отмечается в материале, внучка экс-мэра употребляла наркотики. В 2020 году родственники девушки пытались признать ее ограниченно дееспособной.

1 января в полицию обратился друг Тархова с заявлением о пропаже бывшего мэра Самары. Выяснилось, что мужчина не выходил на связь с конца декабря 2024 года.

По подозрению в убийстве была задержана внучка Тарховых. Суд заключил ее под стражу и отправил в СИЗО на два месяца.

По данным следствия, девушка готовилась к преступлению и его сокрытию. Она купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Кроме того, в квартире подозреваемой в ходе обыска обнаружены и изъяты паспорта и телефоны убитых, установлены места сбыта принадлежащих им ювелирных изделий.

В настоящее время назначен ряд комплексных судебных экспертиз. Проверяется причастность к преступлению других лиц.