СК: подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары Тархова готовилась к преступлению

06 февраля, 17:45Происшествия
Следователи считают, что подозреваемая купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости, чтобы скрыть преступление. Также известны места, где они были куплены.
Кроме того, в квартире подозреваемой в ходе обыска обнаружены и изъяты паспорта и телефоны убитых, установлены места сбыта принадлежащих им ювелирных изделий.
"Также в Самаре обнаружен проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой", – сказано в сообщении.
В настоящее время продолжаются осмотры, допросы свидетелей, соседей. Помимо этого, специалисты изучают записи видеокамер, назначен ряд комплексных судебных экспертиз. Следственным путем проверяется причастность к преступлению других лиц.
Накануне СМИ сообщали, что Тархов и его супруга застрелены. Подозреваемой была названа внучка бывшего мэра Екатерина. Правоохранители задержали девушку, при этом показаний она не давала.
Затем Екатерина была отправлена в СИЗО на два месяца по делу об убийстве. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования дела.
Следствие выяснило, что экс-мэр Самары и его жена не выходили на связь с конца декабря 2024 года. Заявил о пропаже Тархова его друг, который 1 января 2025 года обратился в полицию, уточняли в региональном управлении СК.
Прокуратура Самарской области заявила, что местонахождение экс-мэра Самары и его супруги до сих пор не установлено.