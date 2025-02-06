СК: подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары Тархова готовилась к преступлению

Внучка бывшего самарского мэра Виктора Тархова Екатерина, подозреваемая в убийстве деда и его супруги, готовилась к преступлению и его сокрытию. Об этом сообщает Следственный комитет в телеграм-канале

Следователи считают, что подозреваемая купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости, чтобы скрыть преступление. Также известны места, где они были куплены.

Кроме того, в квартире подозреваемой в ходе обыска обнаружены и изъяты паспорта и телефоны убитых, установлены места сбыта принадлежащих им ювелирных изделий.

"Также в Самаре обнаружен проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой", – сказано в сообщении.

В настоящее время продолжаются осмотры, допросы свидетелей, соседей. Помимо этого, специалисты изучают записи видеокамер, назначен ряд комплексных судебных экспертиз. Следственным путем проверяется причастность к преступлению других лиц.

Накануне СМИ сообщали, что Тархов и его супруга застрелены. Подозреваемой была названа внучка бывшего мэра Екатерина. Правоохранители задержали девушку, при этом показаний она не давала.

Затем Екатерина была отправлена в СИЗО на два месяца по делу об убийстве. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования дела.

Следствие выяснило, что экс-мэр Самары и его жена не выходили на связь с конца декабря 2024 года. Заявил о пропаже Тархова его друг, который 1 января 2025 года обратился в полицию, уточняли в региональном управлении СК.

Прокуратура Самарской области заявила, что местонахождение экс-мэра Самары и его супруги до сих пор не установлено.

