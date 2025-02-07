СК предъявил обвинение внучке экс-мэра Самары по делу об убийстве

Следствие предъявило обвинение внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерине по делу о двойном убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

В отношении девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Обвиняемая на почве возникших неприязненных отношений, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в городе Самаре, совершила их убийство, а затем приняла меры к сокрытию их тел", – говорится в сообщении.

Установлено, что квартира потерпевших была обработана химическим раствором щелочи. Кроме того, Екатерина заранее готовилась к совершению преступления. Она приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости.

По данным следствия, девушка не работала. Тархов с женой содержали внучку и снимали для нее квартиру в центре города.



В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Продолжаются осмотры и допросы свидетелей, фигурантка от дачи показаний отказалась. Также проверяется версия о возможной причастности к преступлению иных лиц.

С заявлением о пропаже бывшего мэра Самары в полицию 1 января обратился его друг. Выяснилось, что мужчина не выходил на связь с конца декабря 2024 года.

По подозрению в убийстве была задержана внучка Тарховых. Суд заключил ее под стражу и отправил в СИЗО на два месяца. В свою очередь, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования дела.

Журналисты считают, что Екатерина могла совершить убийство из-за 145 миллионов рублей. Деньги девушка планировала получить с продажи недвижимости Тархова.

Как отмечают СМИ, внучка экс-мэра употребляла наркотики. В 2020 году родственники девушки пытались признать ее ограниченно дееспособной.

Тел Тарховых пока не нашли. По камерам удалось выяснить, что внучка заносила в дом бочки и выходила с мусорными пакетами. Предполагается, что части тел супругов выбрасывались в мусорные контейнеры. По версии правоохранителей, останки могут оказаться на мусорном полигоне в селе Преображенка.