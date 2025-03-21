Друг убитого экс-мэра Самары назвал полным враньем сообщения о его похоронах

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Сообщения о подготовке прощания с убитым экс-мэром Самары Виктором Тарховым и его супругой являются полным враньем, заявил РИА Новости бывший замглавы Самары и близкий друг Тархова Александр Кузнецов.

"Это вранье полное. <...> Я просто сейчас не могу назвать фамилию этого негодяя. Мне тоже были звонки с Новокуйбышевска. Мне говорят: "Семенович, это ты тут организовываешь?" Окститесь, ребят, вы что? У Виктора Александровича остались друзья, мы похороним его с честью и с достоинством", – сказал собеседник агентства.

Кузнецов сообщил, что разговаривал с представителем Следственного комитета, который исключил похороны Тархова, пока идет следствие. Организация похорон будет возможна, если будут найдены хоть какие-то фрагменты тел, уточнил друг бывшего мэра Самары.

В свою очередь, адвокат дочери убитого экс-главы города Андрей Карномазов в разговоре с ТАСС объяснил, что запустить процедуру признания Тархова и его жены умершими могут только их дочь или внучка, причем это занимает продолжительное время. В уголовно-правовой плоскости признание умершим возможно после вынесения приговора за совершение убийства, в гражданско-правовой признать экс-мэра умершим может суд не ранее чем через год после предполагаемой даты смерти, отметил адвокат.

Ранее самарские СМИ и телеграм-каналы сообщили, что друзья бывшего мэра готовят церемонию прощания с ним и его женой, а адвокаты якобы собирают документы для признания Тарховых погибшими.

С заявлением о пропаже бывшего мэра Самары в полицию 1 января обратился его друг. Выяснилось, что мужчина не выходил на связь с конца декабря 2024 года.

По подозрению в убийстве была задержана внучка Тарховых Екатерина. Суд заключил ее под стражу и отправил в СИЗО на два месяца.

Журналисты считают, что Екатерина могла совершить убийство из-за 145 миллионов рублей. Деньги девушка планировала получить с продажи недвижимости Тархова.

Тела Тарховых пока не нашли. По камерам удалось выяснить, что внучка заносила в дом бочки и выходила с мусорными пакетами. Предполагается, что части тел супругов выбрасывались в мусорные контейнеры. По версии правоохранителей, останки могут оказаться на мусорном полигоне в селе Преображенка.