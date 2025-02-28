Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в его убийстве

Фото: телеграм-канал "Следком"

Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги внучка Екатерина дала признательные показания. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

В ходе допроса девушка объяснила, что действовала из корыстных побуждений. Она хотела завладеть имуществом экс-мэра Самары и его жены, из-за чего отравила их, а затем заморозила при помощи азота. Сообщник обвиняемой расчленил тела супругов, затем вместе они раскидал части по мусорным контейнерам в Самаре.

В настоящее время девушке назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме уголовного дела об убийстве двух лиц, в ее отношении возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере из-за действий с автомобилем, принадлежащим бабушке обвиняемой. Сообщник девушки объявлен в розыск.

По уголовному делу проводятся несколько судебных экспертиз. Согласно выводам экспертов, обнаруженные в квартире убитых частицы глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани принадлежат экс-мэру Самары и его жене. Их кровь была обнаружена также на обуви обвиняемой.

С заявлением о пропаже бывшего мэра Самары в полицию 1 января обратился его друг. Выяснилось, что мужчина не выходил на связь с конца декабря 2024 года. По подозрению в убийстве была задержана внучка Тарховых. Суд заключил ее под стражу и отправил в СИЗО на два месяца.

СМИ писали, что Екатерина могла совершить убийство из-за 145 миллионов рублей, которые она планировала получить с продажи недвижимости Тархова.