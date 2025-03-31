Суд продлил арест обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары и его супруги

Фото: ТАСС/Дарья Малеева

Самарский суд продлил арест внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерине, которая обвиняется в убийстве дедушки и бабушки. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья удовлетворила ходатайство следователя, постановив продлить содержание под стражей на два месяца, до 2 июня 2025 года включительно.

При этом сама Тархова расплакалась, когда попросила изменить меру пресечения на домашний арест. Она указала на наличие несовершеннолетнего ребенка, а также сказала, что ничего не нарушала во время ареста. Кроме того, обвиняемая пожаловалась на возникшие проблемы с сердцем – учащенное сердцебиение.

Женщина также заявила, что не хотела убивать своего дедушку и его супругу. По ее словам, она попала под влияние неправильных людей.

"Мне очень тяжело, что из-за этой ситуации, из-за этой компании я лишилась самого дорогого – своего сына. Я им занималась на протяжении всей своей жизни, особенно после тяжелого развода", – сказала Тархова.

При этом женщина не уточнила, о каких знакомых идет речь. Она также отрицала, что мотивом совершения преступления была личная материальная выгода.

С заявлением о пропаже Виктора Тархова в полицию 1 января обратился его друг. Выяснилось, что мужчина не выходил на связь с конца декабря прошлого года.

По подозрению в убийстве Тархова и его жены задержали их внучку Екатерину, которая призналась в содеянном. Суд заключил ее под стражу.

Журналисты предполагали, что девушка могла совершить преступление из-за 145 миллионов рублей, которые планировала получить с продажи недвижимости.

По камерам видеонаблюдения правоохранители выяснили, что Екатерина заносила в дом бочки и выходила с мусорными пакетами. Позже криминалисты нашли в квартире следы крови и частицы кровеносных сосудов, которые принадлежали экс-мэру и его супруге.