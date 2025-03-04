Сын обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары взят под опеку

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Самарской области"

Сына Екатерины Тарховой, которая проходит обвиняемой по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова, передали под опеку. Об этом РИА Новости рассказали в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики.

Там не стали уточнять, кто конретно был назначен опекуном. Однако известно, что это лицо, которое до этого активно принимало участие в воспитании мальчика. Сотрудники опеки проследят за тем, в каких условиях будет расти ребенок.

С заявлением о пропаже бывшего мэра Самары в полицию 1 января обратился его друг. Выяснилось, что мужчина не выходил на связь с конца декабря 2024 года. По подозрению в убийстве была задержана внучка Тарховых. Суд заключил ее под стражу и отправил в СИЗО.

СМИ писали, что Екатерина могла совершить убийство из-за 145 миллионов рублей, которые она планировала получить с продажи недвижимости Тархова. Позднее она дала признательные показания.

