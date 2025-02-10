Адвокат Карномазов: дочь экс-мэра Самары Тархова тяжело переживает его убийство

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Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила находится в тяжелом психологическом состоянии. Об этом заявил РИА Новости ее адвокат Андрей Карномазов.

"Переживает – много неясного. Тяжелое психологическое состояние, безусловно, непонимание происходящего", – сказал защитник Тарховой.

Как отметил Карномазов, позиция Людмилы по делу об убийстве экс-мэра Самары пока не сформирована.

Ранее следствие предъявило обвинение внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерине по делу о двойном убийстве. Обвиняемая на почве возникших неприязненных отношений, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в Самаре, совершила их убийство, а затем приняла меры к сокрытию тел, заявили в Следственном комитете.

С заявлением о пропаже бывшего мэра Самары в полицию 1 января обратился его друг. Выяснилось, что мужчина не выходил на связь с конца декабря 2024 года. По подозрению в убийстве была задержана внучка Тарховых. Суд заключил ее под стражу и отправил в СИЗО на два месяца.

Журналисты считают, что Екатерина могла совершить убийство из-за 145 миллионов рублей. Деньги девушка планировала получить с продажи недвижимости Тархова.