Суд оставил под стражей внучку экс-мэра Самары Тархова по делу об убийстве

Фото: телеграм-канал "Следком"

Самарский областной суд оставил под стражей внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерину по делу об убийстве родственников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные судебной инстанции.

Таким образом, апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

Девушка была задержана 6 февраля. Суд отправил ее в СИЗО на два месяца по делу об убийстве экс-мэра и его супруги. О пропаже бывшего чиновника стало известно 1 января, после того как в полицию обратился его друг. Выяснилось, что мужчина не выходил на связь с конца декабря 2024 года.

Журналисты считают, что Екатерина могла совершить убийство из-за 145 миллионов рублей. Деньги девушка планировала получить с продажи недвижимости Тархова.

Как отмечали СМИ, внучка экс-мэра употребляла наркотики. В 2020 году родственники девушки пытались признать ее ограниченно дееспособной.

Тел Тарховых пока не нашли. По камерам удалось выяснить, что внучка заносила в дом бочки и выходила с мусорными пакетами. Криминалисты при этом обнаружили в квартире Тарховых следы крови и частицы кровеносных сосудов, которые принадлежали потерпевшим. Следователи также определили, что обвиняемая избавилась от мебели, на которой могли быть следы преступления.

В ходе расследования СК установил, что злоумышленница получила за экс-мэра Самары дивиденды в размере миллиона рублей, которые должны были быть выданы Тархову как соучредителю компании.

