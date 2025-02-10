Правнук убитого экс-мэра Самары Тархова помещен в приют после ареста матери

Фото: телеграм-канал "Следком"

Правнук бывшего мэра Самары Виктора Тархова помещен в приют после заключения под стражу матери, которая обвиняется в убийстве дедушки и бабушки. Об этом в разговоре с РИА Новости заявили в министерстве социально-демографической политики Самарской области.

По данным ведомства, это произошло 4 февраля. При этом специалисты провели психологическое обследование ребенка и определили, что его состояние оценивается как стабильное, а эмоциональный фон квалифицируется как адекватный.

Однако в региональном Минсоцдемографии не сообщили, находится ли в приюте ребенок в настоящее время.

Между тем местные СМИ писали, что мальчика забрала из приюта семья близкой подруги Людмилы Тарховой, которая является дочерью экс-мэра Самары и сейчас отбывает наказание по делу о вымогательстве.

С заявлением о пропаже бывшего мэра Самары обратился в полицию 1 января его друг. Выяснилось, что мужчина не выходил на связь с конца декабря 2024 года.

По подозрению в убийстве была задержана внучка Тарховых Екатерина. По версии следствия, девушка на почве неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела. Установлено, что квартира потерпевших была обработана химическим раствором щелочи. Кроме того, Тархова заранее приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости.

Следователи выяснили, что девушка не работала, а ее дед с женой содержали внучку и снимали для нее квартиру в центре города. По версии журналистов, она могла совершить убийство из-за 145 миллионов рублей, которые планировала получить с продажи недвижимости экс-мэра Самары.

Тел Тарховых пока не нашли. По камерам удалось выяснить, что внучка заносила в дом бочки и выходила с мусорными пакетами. Предполагается, что части тел супругов выбрасывались в мусорные контейнеры. По версии правоохранителей, останки могут оказаться на мусорном полигоне в селе Преображенка.

6 февраля суд заключил девушку под стражу и отправил в СИЗО на два месяца. В свою очередь, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования дела.

